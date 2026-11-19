Myanmar ist einem Urteil des Internationalen Gerichtshofes (IGH) zufolge verantwortlich für den Völkermord an den Rohingya. Ausmaß und Art der militärischen „Säuberungsaktion“ von 2017 ließen als einzige Schlussfolgerung nur die Genozidabsicht zu, erklärte der IGH am Donnerstag in Den Haag . Es ist das erste Mal, dass das höchste Gericht der UN die Verantwortung eines Landes für einen Völkermord feststellt.

Gambia hatte Myanmar wegen der systematischen Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit vor das höchste Gericht der Vereinten Nationen gebracht und erklärt, das Land wolle die Rohingya vernichten.

Gambia hatte sich 2019 bei der Klage gegen das asiatische Land auf die Völkermord-Konvention von 1948 berufen. Der Klage hatten sich auch Deutschland und zehn weitere Länder angeschlossen. Myanmar hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Das Verfahren gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof läuft seit 2019. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Das Militär des südostasiatischen Myanmar war seit 2017 mit beispielloser Gewalt gegen die Rohingya vorgegangen. Menschenrechtsorganisationen und die UN berichteten von Massakern und Massenvergewaltigungen. Mehr als 740 000 Menschen flohen nach Angaben der UN in das Nachbarland Bangladesch.

Das Verfahren könnte Einfluss auf das Völkermord-Verfahren gegen Israel haben

Bei der ersten Anhörung 2019 hatte noch die damalige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin, Aung San Suu Kyi, in Den Haag ihr Land vertreten und die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie wurde nach dem Putsch von 2021 inhaftiert. In einem Zwischenurteil hatte das UN-Gericht Myanmar 2020 zum sofortigen Schutz der Rohingya vor einem Genozid verpflichtet.

Urteile des IGH sind bindend und schreiben Rechtsgeschichte. Dieses Verfahren gilt deshalb auch als möglicher Testfall für das Völkermord-Verfahren gegen Israel. Südafrika hatte Israel wegen der Gewalt im Gazastreifen vor den IGH gebracht.