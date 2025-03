In Myanmar und Thailand schwinden drei Tage nach dem schweren Erdbeben die Hoffnungen, noch Überlebende aus Trümmern zu bergen. Die Vize-Gouverneurin in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, Tavida Kamolvej, wies am Montag darauf hin, dass die Überlebenschancen 72 Stunden nach den Erdstößen sinken würden. „Wir müssen uns beeilen. Wir werden auch nach 72 Stunden nicht aufhören“, versicherte sie. In der Millionenstadt Mandalay in Myanmar retteten Einsatzkräfte am Montag vier Menschen aus eingestürzten Gebäuden, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Unter ihnen befanden sich eine Schwangere und ein Mädchen. Dem Wall Street Journal zufolge ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben aus der Militärregierung auf 2028 gestiegen. Der Bürgerkrieg in dem südostasiatischen Land erschwert die Rettungsarbeiten. Dort hatte sich das Militär 2021 an die Macht geputscht.