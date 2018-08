27. August 2018, 19:01 Uhr Myanmar "Genozidale Absicht"

UN-Ermittler werfen der myanmarischen Führung schwerste Verbrechen an den Rohingya vor.

Von Arne Perras , Singapur

Hunderttausende Rohingyas suchten nach einer Offensive der myanmarischen Armee im Sommer und Herbst 2017 Zuflucht in Bangladesch. (Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters)

UN-Experten fordern, die militärische Führung des Staates Myanmar vor einem internationalen Gericht wegen Völkermordes anzuklagen. In ihrem Bericht kommt eine Untersuchungskommission unter Leitung des indonesischen Ex-Generalstaatsanwalts Marzuki Darusman zu dem Schluss, dass Armeechef Min Aung Hlaing und fünf weitere Generäle Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, die "zweifellos schwersten Verbrechen unter internationalem Recht gleichkommen".

Die Ermittlergruppe, die 2017 durch den UN-Menschenrechtsrat mit den Untersuchungen beauftragt worden ist, bekräftigt, dass es "ausreichende Informationen" gebe, um "ein kompetentes Gericht" mit einem solchen Völkermordverfahren zu beauftragen. Entweder sollte der Fall dem Internationalen Strafgerichtshof übergeben werden oder es sollte ein spezielles Ad-hoc-Tribunal dafür geschaffen werden, lautet die Empfehlung des am Montag veröffentlichten Berichts, welcher der Regierung von Myanmar vorab zugestellt wurde. Zunächst äußerte sich die Führung des Landes nicht dazu. Myanmar hatte dem Ermittlerteam eigene Untersuchungen im Land verweigert, die Erkenntnisse der UN stützen sich deshalb im Wesentlichen auf 875 ausführliche Interviews und Zeugenaussagen sowie die Auswertung von Satellitenbildern, Fotos und Videos.

Die Experten halten die Beweise für ausreichend, um den Fall vor Gericht zu bringen

Die Juristen prangern die generelle Straflosigkeit in mehreren myanmarischen Teilstaaten an, sie analysierten die Lage in den Staaten Shan und Kachin im Norden des Landes sowie in Rakhine im Westen, wo das Militär mit "genozidaler Absicht" gegen die muslimische Minderheit gehandelt haben soll. Damit bezieht sich der Bericht im Wesentlichen auf die gewaltsame Vertreibung von Hunderttausenden als staatenlos eingestuften Rohingyas, die nach einer Offensive der myanmarischen Armee im Sommer und Herbst 2017 im Nachbarland Bangladesch Zuflucht gesucht haben.

Den Verdacht auf eine "genozidale Absicht" leiten die Ermittler aus der Art und Weise ab, wie die Offensive vorbereitet und durchgeführt wurde, aber auch aus Worten des Oberkommandieren. Er sprach davon, man müsse eine "unerledigten Job" zu Ende bringen und das "seit Langem bestehende bengalische Problem lösen". Die Rohingya sind nicht als Staatsbürger Myanmars anerkannt, sie werden dort meist abschätzig als "Bengalis" bezeichnet, illegale Einwanderer aus Bangladesch, obgleich viele von ihnen schon seit Generationen in Myanmar leben. Ihre Chancen, nach den Vertreibungen bald in ihre Heimat zurückzukehren, gelten als sehr gering, weil der myanmarische Staat weiterhin eine Reform des Staatsbürgerrechts ablehnt, das Rohingya-Rückkehrern eine Perspektive bieten könnte.

Der Bericht übt auch massive Kritik an Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi

Die Ermittler widersprechen der Argumentation des myanmarischen Militärs, es habe die Offensive gestartet, um Aufständische einer Rebellengruppe namens "Arsa" zu bekämpfen. Arsa beansprucht für sich, als eine Rohingya-Heilsarmee gegen die Unterdrückung der Minderheit zu kämpfen. Am 25. August 2017 attackierten sie mehrere Polizeistationen in Rakhine, woraufhin die Armee nach eigenen Angaben "Säuberungsaktionen" gegen aufständische Kämpfer startete, die sie als Terroristen einstuft. Allerdings kommt die UN-Kommission zu dem Schluss, dass die militärische Antwort in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohungslage gestanden habe. Truppen seien im Übrigen schon Anfang August in der Region massiv aufgestockt worden, was einer angeblichen Ad-hoc-Reaktion auf die Angriffe vom 25. August widerspricht.

Der UN-Bericht verweist auf "Vorplanungen" seitens des Militärs, um die von General Hlaing erwähnte Erledigung der "ungelösten Aufgabe" vorzubereiten. Im Zuge der Offensive kam es nach UN-Erkenntnissen zu Massentötungen von Zivilisten und Gruppenvergewaltigungen. Das Ausmaß und die Brutalität der Übergriffe deuteten darauf hin, dass das Militär Vergewaltigung und sexuelle Gewalt als eine Strategie einsetze, "um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern, zu terrorisieren und zu bestrafen".

Der Bericht übt auch massive Kritik an Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die zwar laut Verfassung nicht das Amt der Präsidentin einnehmen darf, aber als Staatsrätin die Führung der zivilen Regierung für sich beansprucht. Suu Kyi habe weder ihre Position noch ihre moralische Autorität dazu eingesetzt, um die Geschehnisse in Rakhine zu verhindern, heißt es im UN-Report.