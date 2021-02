Der Facebook-Konzern verbannt das Militär in Myanmar nach dessen Putsch von den Plattformen Facebook und Instagram. Diese dürften mit sofortiger Wirkung nicht mehr vom Militär genutzt werden, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag in einem Blog mit. "Die Entwicklungen seit dem Putsch am 1. Februar, darunter die tödliche Gewalt, haben dieses Verbot notwendig gemacht." Das Risiko sei zu groß, wenn Myanmars Armee die Plattformen weiter nutze. Als Grund der Entscheidung nannte der Konzern außergewöhnlich schwere Menschenrechtsverletzungen und die Gefahr militärischer Gewalt. Zudem habe das Militär früher und auch nach dem Putsch gegen die Facebook-Regeln verstoßen. Facebook ist in Myanmar weit verbreitet und war einer der Wege, auf denen das Militär mit der Bevölkerung kommuniziert hatte.