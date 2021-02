Wenige Stunden nach dem Tod von Demonstranten bei Protesten gegen den Putsch in Myanmar hat Facebook eine Seite des dortigen Militärs entfernt. Die Homepage des Tatmadaw True News Information Teams habe wiederholt gegen Richtlinien verstoßen, die Anstiftung zur Gewalt verbieten, teilte ein Mitarbeiter des Onlinenetzwerks am Samstagabend mit. Die Streitkräfte des südostasiatischen Landes sind als Tatmadaw bekannt. In Myanmar gibt es seit bald drei Wochen Proteste gegen den Putsch. Das Militär hatte die gewählte Regierungschefin, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, Anfang Februar gestürzt. Bei Protesten in Mandalay starben am Samstag laut Berichten mindestens zwei Menschen, der UN-Sonderbeauftragte für Myanmar, Tom Andrews, zeigte sich entsetzt, der "Wahnsinn" müsse sofort aufhören, sagte er. Bei der Bestattung der Demonstranten versammelten sich Hunderte, anschließend protestierten in Mandalay Tausende Gegner der Generäle.