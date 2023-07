Aung San Suu Kyi, die Friedensnobelpreisträgerin und frühere de-facto-Regierungschefin Myanmars, soll aus dem Gefängnis in Hausarrest verlegt worden sein, das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf dem Gefängnis nahestehende Quellen. Demnach wurde sie in ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt Nay Pyi Taw gebracht. Zwei Jahre lang hatte es fast keine Informationen über den genauen Aufenthalt und die Verfassung der 78-Jährigen gegeben. Suu Kyi war nach dem Putsch des Militärs in Myanmar im Februar 2021 festgenommen und in mehreren nicht öffentlichen Prozessen vor Militärgerichten zu 33 Jahren Haft verurteilt worden, ihre Partei wurde verboten. Die Anklagepunkte gegen Aung San Suu Kyi gelten als von der Militärdiktatur konstruiert. Der thailändische Außenminister Don Pramudwinai hatte vor einigen Wochen mitgeteilt, er habe Suu Kyi treffen können, als erster ausländischer Vertreter seit mehr als zwei Jahren.