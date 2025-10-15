Selbständige Frauen gehen in den 14 Wochen um die Geburt leer aus, wenn sie nicht arbeiten. Die Tischlerin Johanna Röh kämpft für einen Mutterschutz für alle. Die Regierung signalisiert Unterstützung – doch wie soll das Vorhaben finanziert werden?

Eine Küche montieren, Fenster und Türen einbauen, mit der Kreissäge hantieren: Das sind keine Aufgaben für eine schwangere Frau, schon gar nicht kurz vor ihrem Entbindungstermin. Doch genau das war die Situation von Johanna Röh vor knapp vier Jahren. Nicht weil sie es so wollte, sondern weil es nicht anders ging.