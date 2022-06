Von Angelika Slavik, Berlin

Es soll ja Frauen geben, die denken, das Anstrengendste am Kinderkriegen sei nicht das Baby, sondern die Vielzahl an ungebetenen Ratschlägen, die es kostenlos dazugibt. Wer gleich wieder arbeitet, muss sich verteidigen - wer es nicht macht, sowieso. Kind und Karriere, das ist in Deutschland immer noch ein emotional aufgeladenes Thema.