Bei drei fast gleichzeitigen Explosionen in der nigerianischen Stadt Maiduguri sind der Polizei zufolge mindestens 23 Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere Einwohner seien verletzt worden, als die Sprengkörper am Montagabend in der Regionalhauptstadt des Bundesstaates Borno explodierten, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich vermutlich um Selbstmordattentate gehandelt. Ein Marktplatz, das Lehrkrankenhaus der Universität sowie eine vielbefahrene Überführung in der Stadtmitte seien Ziele gewesen, so der Polizeisprecher. In Borno führen die islamistische Terrormiliz Boko Haram und der westafrikanische IS-Ableger regelmäßig Anschläge aus.