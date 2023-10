Am Montag hat vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf die Hauptverhandlung gegen einen 27-jährigen Syrer begonnen, der sich wegen Mordes und dreifachen Mordversuchs verantworten muss. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft ist er Anhänger des "Islamischen Staats" und wollte mit einer Messerattacke in Duisburg möglichst viele "Ungläubige" töten. Der mutmaßliche Täter zeigte im Gerichtssaal den erhobenen Zeigefinger, die Geste der radikalen Islamisten. Er war zunächst im April nach einem Messerangriff in einem Fitnessstudio festgenommen worden; durch eine DNA-Spur an einem Schuh geriet er zusätzlich als mutmaßlicher Mörder eines 35-Jährigen unter Verdacht, der neun Tage zuvor in der Duisburger Altstadt mit 28 Messerstichen getötet worden war. Für den Prozess sind bis in den Januar 2024 hinein 18 Verhandlungstage angesetzt.