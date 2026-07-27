Am frühen Sonntagabend endete die Suche nach dem Täter in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau. Seit der Nacht hatten die Ermittler nach Abdul B. gefahndet, während schon immer mehr Details über den mutmaßlichen Attentäter bekannt wurden. Details über den Mann, der am späten Samstabend am Rande des Christopher Street Day (CSD) eine Frau getötet und 29 weitere Menschen teils schwer verletzt hatte. Viele dieser Informationen dürften die öffentliche Debatte in den kommenden Tagen bestimmen.

Denn Abdul B. war für die Behörden kein Unbekannter, er war schon seit langem als radikaler Islamist aktenkundig, wurde erst im Mai 2026 wegen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat zu einer Jugendstrafe verurteilt, aber auf „Vorbewährung“ entlassen. Alles, was meine Kollegen von NDR, WDR und SZ zum Stand der Ermittlungen herausfinden konnten, können Sie hier nachlesen.

Die politische Aufarbeitung ist derweil schon im vollen Gange, zahlreiche Politiker aus Regierung und Opposition haben sich am Wochenende zu Wort gemeldet. Wie die Menschen in Berlin und die Besucher des CSD mit den schrecklichen Ereignissen des Wochenendes umgehen, hat Tobias Bug in dieser Reportage zusammengetragen – und Gökalp Babayiğit argumentiert in seinem Kommentar, dass sich einfache Antworten verbieten, auch wenn sich viele drängende Fragen an die Behörden stellen. In unserem Liveblog halten wir Sie heute zu allen aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ich möchte Ihnen zum Schluss noch einen ganz anderen Text empfehlen, eine Reportage unserer Russland-Korrespondentin Silke Bigalke. Sie hat recherchiert, wie Putins Unterdrückungsmaschine auch vor den Kleinsten keinen Halt mehr macht. Propaganda, schreibt sie, beginnt in Russland jetzt schon im Kindergarten, und wer am falschen Ort spielt, kann vor Gericht landen. Es ist eine Geschichte vom Ende der Kindheit.

Was heute wichtig ist

Mutmaßlicher CSD-Attentäter ist tot. Der Tatverdächtige greift Polizisten beim Zugriff in einer Kleingartenanlage mit einer Stichwaffe an und wird erschossen, meldet die Berliner Polizei. Eine zweite Person wurde festgenommen – in welchem Zusammenhang sie zur Tat steht, ist unklar. Zum Liveblog zum Anschlag in Berlin

Unionsabgeordneter Steffen Bilger soll neuer Verkehrsminister werden. Noch ist er Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, nun soll er Bundesverkehrsminister werden und damit Patrick Schnieder nachfolgen. Bilger hat die Fraktion in den vergangenen 15 Monaten gemanagt, ist aber ein erfahrener Verkehrspolitiker. Schnieder hatte gestern Abend angekündigt, um seine Entlassung bitten zu wollen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Waldbrände: Der schlimmste Sommer, den Frankreich je erlebt hat. Präsident Macron schickt die Armee für den Kampf gegen die Waldbrände im Südwesten des Landes. Dieser Sommer könnte deutlich machen, dass der Klimawandel schon viel weiter fortgeschritten ist, als man wahrhaben wollte. Zum Artikel

Russland meldet Tote und Verletzte nach ukrainischen Angriffen. In der Nacht melden russische Behörden einen ukrainischen Angriff auf Rostow am Don und einen auf Belgorod. Den Angaben zufolge wurden zwei Menschen getötet und weitere verletzt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Iran und USA setzen Angriffe aus. Laut dem UN-Botschafter der USA wolle Trump Gesprächen Raum geben. Die Saudi-Koalition greift Ziele in Jemen an, die Huthi-Miliz droht Saudi-Arabien mit Vergeltung. Der Ölpreis fällt nach der Angriffspause deutlich. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Frankreich: Pogacar gewinnt zum fünften Mal die Tour de France. Tadej Pogacar steigt mit seinem fünften Sieg in den Kreis der Rekordsieger auf. Seine Dominanz ist diesmal besonders eindrücklich – und dabei präsentiert sich der Slowene sogar noch in einer neuen Rolle. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Google-Bewertungen: Wird auch ehrliche Kritik gelöscht? Unternehmen gehen erfolgreich gegen negative Rezensionen vor. EU-Recht regelt zwar Prüf- und Beschwerdeverfahren, nicht aber die Zulässigkeit der Beiträge. Verbraucherschützer befürchten, dass Google auch rechtmäßige Kritik vorsorglich löscht. Auch wichtig: Das Digitalministerium sucht nach einem neuen parlamentarischen Staatssekretär. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: KI-Angriffe als Bedrohung fürs Finanzsystem. Was früher einem Team aus Hackern wochenlange Arbeit bereitet hätte, kann KI künftig in Stunden leisten: Cyberangriffe planen und durchführen sowie begleitende Desinformation verbreiten. Experten warnen vor Szenarien, in denen staatliche Angreifer das Vertrauen in Banken und das Wirtschaftssystem untergraben und so die Gesellschaft schwächen. Zum Briefing