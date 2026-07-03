Nach der Explosion in Monaco mit Schwerverletzten suchen die Behörden eine Ukrainerin mit Wohnsitz in Deutschland. Der Zeitung Le Parisien zufolge ist dieser Frankfurt. Die Verdächtige, die sich als Mann verkleidet hatte, werde mit internationalem Haftbefehl gesucht, sagte Morgan Raymon von der Staatsanwaltschaft. Am Montagabend hatte es am Eingang eines Wohngebäudes eine heftige Explosion in Monaco gegeben. Zuvor hatte eine Person dort den Angaben nach ein Paket abgelegt. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Nach Medienberichten in Monaco, Frankreich und der Ukraine soll es sich dabei um einen ukrainischen Oligarchen, seine Ehefrau und einen Sohn des Paares handeln.