Detailansicht öffnen Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla. (Foto: Frank Molter/dpa)

Das Auto des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla ist nach einem mutmaßlichen Anschlag in der Nacht zu Montag ausgebrannt, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Chrupalla () teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, der Wagen habe auf dem abgeschlossenen Grundstück seines Hauses im nordostsächsischen Gablenz gestanden. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung der Flammen verhindern, das Auto aber nicht mehr retten. Die Polizei, die Chrupallas Namen nicht nannte, berichtete weiter, der Fahrzeughalter habe nach eigenen Löschversuchen über Atembeschwerden geklagt und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. "Ich habe noch Atembeschwerden", sagte Chrupalla am Vormittag. Er habe sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Das Landeskriminalamt Sachsen teilte mit, man gehe von einer Brandlegung aus, der polizeiliche Staatsschutz prüfe einen politischen Hintergrund. Chrupalla sagte der Zeitung Bild: "Bei aller Schärfe in der politischen Auseinandersetzung, aber das ist ein direkter Angriff auf meine Familie. Das überschreitet alle nur denkbaren Grenzen. Diese Eskalation muss aufhören." Der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen erklärte: "Erneut zeigt sich, wohin die unverantwortliche Stimmungsmache der anderen Parteien führt." Politiker und Journalisten sollten sich in ihrer Kritik an der AfD mäßigen, "denn Extremisten verstehen diese als Aufforderungen zu schlimmsten Straftaten". Auch Politiker anderer Parteien äußerten sich empört. "Es gibt überhaupt keine Toleranz gegenüber Gewalt gegen Sachen und Personen", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): "Wer zu solchen Methoden greift, spaltet die Gesellschaft, sorgt für neue Aggression." Der sächsische Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) schrieb auf Twitter, Gewalt gegen Politiker sei "inakzeptabel", er verurteile "das aufs Schärfste". Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann twitterte: "Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein - gegen niemanden." Chrupalla war erst im Dezember zum Nachfolger von Alexander Gauland an die AfD-Spitze gewählt worden.