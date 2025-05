Nach einem mutmaßlich rechtsextremen Angriff auf ein alternatives Wohnprojekt in Cottbus hat sich Oberbürgermeister Tobias Schick besorgt gezeigt, dass die Entwicklung der Region und benötigter Zuzug leidet. Zudem will der SPD-Rathauschef darüber beraten, wie solche Einrichtungen noch besser geschützt werden können. Mehrere Vermummte hatten in der Nacht zum Samstag ein alternatives Wohnprojekt in Cottbus mit Böllern und Fackeln angegriffen. Sie sollen laut Polizei verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Die Betroffenen des „Hausprojekts Zelle 79“ sprachen von einem versuchten Brandanschlag Rechtsextremer. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.