Von Andrian Kreye

Der Kampf um die Macht über die Weltöffentlichkeit begann am vergangenen Donnerstag in der kanadischen Küstenstadt Vancouver. Um kurz vor zehn am Vormittag betrat Elon Musk, der reichste Mann der Welt, die Bühne der Ted Conference, das alljährliche Gipfeltreffen der Zukunfts- und Fortschrittsgläubigen. Musk trug schwarze Hose, schwarze Jacke, weißes Hemd. Er schritt mit einem leichten Federn zu seinem Sessel. Er ist 50, aber er wirkte jünger in diesem Moment.