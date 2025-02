Von Peter Burghardt, Washington

Der Dienstag war noch frisch an Amerikas Ostküste, als sich Elon Musk mit seinem ersten Post des Tages meldete. „Hysterische Reaktionen wie diese zeigen, dass @DOGE Arbeit leistet, die wirklich wichtig ist“, schrieb er, ein Nachtwandler oder Frühaufsteher, in seinem Netzwerk X. Dies sei „die einzige Chance, die das amerikanische Volk hat, die BÜROkratie, die Herrschaft der Bürokraten, zu besiegen und die DEMOkratie, die Herrschaft des Volkes, wiederherzustellen“. Nie wieder werde man so eine Chance bekommen. „Jetzt oder nie. Ihre Unterstützung ist entscheidend für den Erfolg der Revolution des Volkes.“