USA:Elon Musk oder die Idee, die Wahl zu kaufen

Für manche Menschen ist eine Million Dollar eine Stange Geld, zum Beispiel für John Dreher. Erfreut nahm der junge Mann am Samstag auf einer Bühne in Harrisburg einen Scheck entgegen, auf dem dieser Betrag stand – überreicht von einem Wahlkämpfer, der solche Summen aus seiner Portokasse nimmt. Elon Musk verschenkt neuerdings jeden Tag eine Million Dollar, der reichste Mensch der Welt will Donald Trump wieder zum US-Präsidenten machen.

Interessenten müssen nur registrierte Wähler in umkämpften Bundesstaaten sein und Musks Online-Petition für die US-Verfassungszusätze eins und zwei unterschreiben, also für das Recht auf freie Meinungsäußerung und Waffenbesitz. Die sind nach Ansicht des Multimilliardärs unter Leitung der Demokraten offenbar in Gefahr, obwohl Trump jedweden Unsinn reden darf, Gegnern die Armee auf den Hals hetzen will und selbst ein Attentat mit Sturmgewehr erlebt hat.

Die Gewinner dieser Lotterie werden bis zum Wahltag am 5. November täglich ausgelost, und zwar in jeweils einem Swing State wie Pennsylvania. In solchen Gegenden fällt die Entscheidung zwischen Kamala Harris und Donald Trump, da wedelt Elon Musk mit dem Scheckbuch.

Einige Experten halten das für illegalen Stimmenkauf

Im Sommer hatte er die Lobbygruppe PAC America gegründet und Trumps Wahlkampf allein bis September 75 Millionen Dollar spendiert, wie mit Verweis auf die US-Wahlkommission berichtet wird. PAC America bot außerdem 100 Dollar für jede Unterschrift in Pennsylvania und in den übrigen Kampfregionen 47 Dollar für jeden Teilnehmer, der einen Wähler oder eine Wählerin wirbt.

Ist das erlaubt? Oder ist das Stimmenkauf? Andere Dinge Musks seien vielleicht von zweifelhafter Legalität gewesen, schreibt im Election Law Blog Rick Hasen, Professor für Politikwissenschaft an der UCLA Law School – dies sei „eindeutig illegal“. Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro sieht das ähnlich. „Es gibt echte Fragen dazu, wie er in diesem Rennen Geld ausgibt“, sagte der Demokrat bei NBC. „Zutiefst beunruhigend“ finde er diese Art der Finanzierung. „Die Strafverfolgungsbehörden könnten sich das ansehen.“

Jedenfalls kann sich Musk solche Manöver leisten, laut dem Magazin Forbes besitzt er 247 Milliarden Dollar. In Trumps Kampagne für die Rückkehr ins Weiße Haus ist der Besitzer von Tesla, Space-X und des Netzwerkes X geradezu hineingehüpft. Kürzlich sprang er neben dem Republikaner in Butler, Pennsylvania, wie Rumpelstilzchen auf dem Podium herum.

Butler, Pennsylvania. Genau, dort wurde Trump drei Monate zuvor von einem Schützen am rechten Ohr getroffen. Egal, Musk macht außer für den überführten Lügner und Betrüger Trump trotzdem Werbung für Bewaffnung. Für ihn geht es beim Duell mit Kamala Harris „um das Schicksal der westlichen Zivilisation“, wie er bei einer anderen Veranstaltung verkündete.

Bei einem Sieg der Demokratin sind die USA seiner Meinung nach der Apokalypse geweiht. „Wenn die Maschinerie, die hinter der Kamala-Marionette steht, diese Wahl gewinnt, wird das ganze Land noch viel schlimmer sein als Kalifornien heute ist“, postete er. Auf der Homepage seines Spendenpools PAC America sind Bilder und Videos zu sehen, wie Immigranten auf die amerikanische Südgrenze zurennen oder teure New Yorker Hotelzimmer beziehen sollen.

Holt Trump den Hightech-Unternehmer in die Regierung, würde Musk die Kontrolleure kontrollieren

Schon jetzt hat Elon Musk enormen Einfluss auf Amerikas Regierung und würde seine Geschäfte vermutlich gerne weiter sichern. Die New York Times weist darauf hin, dass seinen Unternehmen in nahezu 100 Verträgen mit 17 Bundesbehörden um die drei Milliarden Dollar versprochen worden seien. Seine Raketenfirma Space-X treibt die Nasa vor sich her, das Verteidigungsministerium braucht ihn für seine Satelliten.

Trump will ihn in die Regierung holen, falls er gewinnt, und zwar als Chef einer Kommission für Regierungseffizienz. Der Krösus würde als einer der größten Auftragnehmer des Staates jene Behörden beaufsichtigen, die seine Geschäfte kontrollieren – da könnte es den einen oder anderen Interessenkonflikt geben, doch Musk denkt in höheren Sphären. „Das Ministerium für Regierungseffizienz ist der einzige Weg, um das Leben jenseits der Erde auszudehnen“, schrieb er auf X, es ging um seine Rakete Starship.

Musks Unternehmen haben fast 100 Verträge mit US-Bundesbehörden: die Space-X-Zentrale in Hawthorne. Musk will diese wegen zu liberaler Politik in Kalifornien nach Texas verlegen. (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP)

Ihm missfällt zum Beispiel, dass er derzeit eine Genehmigung für den Umgang mit Abwasser am Startplatz in Texas braucht. Solange Starship „nicht von der Bürokratie erstickt“ werde, könne er schneller den Mars erreichen. Er behauptete auch, dass seine Satelliten nach dem Hurrikan Helene „wahrscheinlich Leben in North Carolina gerettet hätten“, wären nicht Bundesmittel dafür widerrufen worden.

Freudig verbreitet Musk Falschmeldungen aus Trump-Kreisen, wonach der US-Katastrophenschutz Hilfsgüter für Betroffene des Wirbelsturms blockiere und stattdessen ein Vermögen für Migranten verpulvert worden seien. Eine „rote Welle“ will er in diesen finalen Wochen durchs Land schicken, Rot ist die Farbe der Republikaner. Dafür scheint nahezu jedes Mittel recht zu sein. Mehrere Milliardäre unterstützen Trump, der bei Steuersenkungen anders als die Demokratin Harris nicht an die Mittelklasse denkt.

Selbst amerikanischer Präsident werden könnte Musk nach Stand der Dinge nie, er wurde in Südafrika geboren. Das soll Trump für ihn erledigen. Mitarbeiter von PAC America hätten 30 Dollar für jede Tür bekommen, an die sie klopften, meldete das Wall Street Journal. Jetzt werden Aktivisten auf der Website 30 Dollar pro Stunde geboten, „mit Prämien für gute Leistungen“.

Trump sei von Musk „gekauft und bezahlt worden, und er hofft buchstäblich, dass er die Wähler kaufen kann“, sagte bei einer Kundgebung in Allentown, Pennsylvania, der Auto-Gewerkschaftsführer Shawn Fain. Das sei alles, was die Reichen wüssten: Wen man nicht schlagen könne, den kaufe man.