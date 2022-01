Von Titus Arnu

Da-da-damm! Daa-daa-da-damm! Generationen von Gitarren-Neulingen haben ihre Umwelt mit "Smoke on the Water" von Deep Purple gequält. Für das markante Riff braucht man nur den Zeigefinger, zwei Saiten und etwas Taktgefühl. Wer A-Dur, G-Dur und D-Dur beherrscht, kann sich schon an Klassikern wie "Highway to Hell" vergreifen. Bei F-Dur und B-Moll wird es dann kniffliger. Das sind sogenannte Barré-Griffe, die bei Anfängern leicht zum gefürchteten Krampf & Knoten-Sound führen. Aber grundsätzlich gilt die Gitarre als niederschwelliges Instrument für musikalisch mittelbegabte Menschen. Im Unterschied zur Geige kann man damit nicht so leicht zehennagelaufrollende Horrorgeräusche erzeugen, vorausgesetzt, die Saiten sind gestimmt.

"Die Gitarre war meine Waffe, mein Schild, hinter dem ich mich verstecken konnte", sagte Queen-Gitarrist Brian May in einem Interview. Leider machen aber die wenigsten Möchtegern-Mays einen Waffenschein, bevor sie den Verstärker auf volle Kraft schalten, mit der Hand weit ausholen und mit dem Fuß auf die Verzerrer-Pedale treten. Auf Youtube finden sich zwar Hunderte Tutorials, es gibt Apps und Online-Seminare zu Themen wie "Gitarre lernen in fünf Minuten" und "Instant Shredding". Doch die richtigen Akkorde muss jeder noch eigenhändig finden. Es sei denn, er oder sie hat eine smarte Gitarre, die ihn auf den rechten Weg führt statt auf den "Highway to Hell".

Alles soll heute smart sein, vom Telefon über die Wohnung bis zur Armbanduhr. Nun hat der Elektronikkonzern Samsung eine Smart-Gitarre vorgestellt. Optisch erinnert die E-Gitarre an eine klassische Telecaster, doch sie steckt voller Elektronik. Die Zamstar funktioniert ähnlich wie "Malen nach Zahlen": LED-Leuchtstreifen auf dem Griffbrett zeigen an, wohin der Gitarrenschüler seine Wurstfinger legen muss. Die Gitarre ist vernetzt, über eine App lässt sich das Instrument von Grund auf erlernen. Fortgeschrittene können damit Songs nachspielen, Riffs aufnehmen, Solos auf eine Band-Plattform hochladen und zusammen mit bis zu vier anderen Musikern jammen.

Mit Elektrik-Tricks den Sound zu verbessern, ist keine neue Idee. Es gab immer wieder Versuche, Musikinstrumente digital zu frisieren. An den Korpus montierte Touchpads ermöglichen das Zuschalten von Drum-Computer, Streichern und Synthesizer. Integrierte Bewegungssensoren lösen kreischende Effekte aus, Jimi Hendrix machte das noch analog mit den Zähnen. Die Hyvibe-Gitarre des Herstellers Lâg hat einen Bluetooth-Lautsprecher, der direkt in das Instrument eingebaut ist, braucht also keinen Verstärker - keine Option für Rockbands, die Gitarren effektvoll auf dem Amp zertrümmern wollen.

Derzeit ist die angeblich smarte Zamstar-Gitarre noch ein Forschungsprojekt. Ob und wann die Schlauklampfe auf den Markt kommt, ist ungewiss. Klingt das Vorhaben nach Zukunftsmusik oder inspiriert es eher zu einem guten alten Blues? Vielleicht ist es auch eine traurige Vorstellung, dass die Gitarre intelligenter und musikalischer ist als der Gitarrist oder die Gitarristin. Insider-Tipp: noch smarter und viel billiger ist es, Luftgitarre zu spielen. Dafür braucht man weder Akkorde noch Internetanschluss.