Im EU-internen Streit um Munitionslieferungen für die Ukraine zeichnet sich nach Angaben von EU-Chefdiplomat Josep Borrell eine Lösung ab. Beim Streit um die Munitionsbeschaffung gebe es aber noch Meinungsverschiedenheiten. Er sei aber sicher, dass jeder verstehen werde, dass man es mit einer Situation äußerster Dringlichkeit zu tun habe, sagte der Spanier am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Frankreich besteht bislang darauf, dass nur dann gemeinsam Munition mit EU-Geld beschafft werden sollte, wenn diese aus europäischer Produktion stammt.