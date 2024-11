Alle im Bundestag sind aufgeregt, alle fallen übereinander her – nur Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, zeigt, dass eine Auseinandersetzung auch vornehm sein kann.

Von Georg Ismar

Rolf Mützenich geht nicht in Talkshows, mit Social Media kann er nichts anfangen. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden gehört die politische Auseinandersetzung ins Parlament. Er hadert mit all den Verkürzungen, Schlagworten, die dem Populismus Vorschub leisten. Er glaubt vielmehr an die Kraft des Arguments, ans Ausredenlassen. Sein Bundestagsbüro ist wie ein Wohnzimmer für ihn, er läuft da gern auf Socken herum, trinkt seinen Tee; Gespräche mit ihm sind immer anders, nachdenklich.