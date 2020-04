Mutter-/Vater-Kind-Kliniken sind oft eine letzte Zufluchtsstätte für Familien, deren Kräfte erschöpft sind und die deshalb auf Regeneration elementar angewiesen sind. 123 dieser Kliniken gibt es in Deutschland, die Nachfrage nach Kuren dort ist groß, die Wartelisten sind lang. Nun wurden die meisten Einrichtungen wegen der Corona-Krise kurzerhand auf behördliche Anordnung stillgelegt - ohne dass sie wie andere Rehabilitationskliniken unter einen staatlichen Rettungsschirm schlüpfen können. Das erbost den früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU). In einem "SOS-Brief" warnt er: "Keine Einnahmen, nur Ausgaben - das ist der kürzeste Weg in die Insolvenz." Ohne staatliche Hilfen für die Kliniken werde Deutschland am Ende der Corona-Pandemie ohne familienspezifische Rehabilitations-Maßnahmen dastehen. "Das wäre ein schwerer Verlust für unseren Sozialstaat", so Blüm.

Beim Rettungsschirm wird mit zweierlei Maß gemessen

Tatsächlich werden durch das Krankenhausentlastungsgesetz der Bundesregierung zwar allgemeine Rehabilitationskliniken unterstützt, aber nicht Rehabilitations- und Vorsorgekliniken für Mütter und Väter. Das Deutsche Müttergenesungswerk hat die Bundesregierung daher bereits aufgefordert, die Kliniken in den Corona-Rettungsschirm aufzunehmen. "Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum hier mit zweierlei Maß gemessen wird", sagt die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, Anne Schilling. Derzeit seien noch drei der mehr als 70 Kliniken des Müttergenesungswerks in Betrieb, da das Vorgehen der Bundesländer nicht einheitlich sei. Von Blüm erwartet sie prominente Unterstützung. "Über den SOS-Brief freuen wir uns sehr", sagt Schilling.

Laut Frank Roschewsky, Geschäftsführer der Rehasan-Kliniken Holding in Köln, wurden die vier Kliniken der Gruppe mit insgesamt 500 Mitarbeitern "völlig unvorbereitet, von jetzt auf gleich" auf Anordnung der Bundesländer geschlossen. Dabei habe man angeboten, in der Corona-Pandemie auch einen Beitrag zu leisten und Patienten aufzunehmen, die nicht intensivmedizinisch betreut werden müssten. "Da wird überlegt, Turnhallen mit Infizierten zu belegen, oder Zelte aufzubauen, dabei stehen unsere Kliniken leer und jederzeit zur Verfügung", so Roschewsky. Er warnt, dass die Kliniken in wenigen Wochen zahlungsunfähig sein könnten.

In der Nach-Corona-Zeit aber wären Mütter- und Väter-Kuren laut Blüm wichtiger denn je. "Home-Office, Ausgangssperren und ähnliche Corona-abwehrende Maßnahmen haben das Konfliktpotenzial in den Familien nicht geringer werden lassen", schreibt der ehemalige Arbeitsminister. Das werde auch nach der Corona-Krise zu spüren sein. "Wir können uns nicht leisten, eine bewährte Institution der Familienpolitik einfach fallen zu lassen", so Blüm. Und: "Die Familien in Festreden feierlich als ein Fundament unserer Gesellschaft zu beschwören und sie im Notfall im Stich zu lassen, ist eine politische Heuchelei erster Klasse."