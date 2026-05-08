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MeinungCare-ArbeitWarum Mütter politisch unsichtbar sind

Portrait undefined Karin Janker

Essay von Karin Janker

Lesezeit: 4 Min.

miniseries/Bearbeitung: SZ/Getty Images

Mütter sind eine erschöpfte Spezies: Sie leisten jeden Tag unbezahlte Arbeit und halten so die Gesellschaft am Laufen. Doch von der Politik werden ihre Belange oft übersehen. Liegt das nur an den Männern?

An diesem Sonntag ist es wieder so weit: In der ganzen Republik überreichen Kinder selbstgebastelte Geschenke und Väter Blumensträuße. Und Mütter? Freuen sich über die Aufmerksamkeit, die ihnen an diesem Tag zuteilwird. Ist doch schön. Aber reicht das?

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