An diesem Sonntag ist es wieder so weit: In der ganzen Republik überreichen Kinder selbstgebastelte Geschenke und Väter Blumensträuße. Und Mütter? Freuen sich über die Aufmerksamkeit, die ihnen an diesem Tag zuteilwird. Ist doch schön. Aber reicht das?
MeinungCare-ArbeitWarum Mütter politisch unsichtbar sind
Essay von Karin Janker
Lesezeit: 4 Min.
Mütter sind eine erschöpfte Spezies: Sie leisten jeden Tag unbezahlte Arbeit und halten so die Gesellschaft am Laufen. Doch von der Politik werden ihre Belange oft übersehen. Liegt das nur an den Männern?
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