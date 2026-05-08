Die Mutter, die zu Hause bleibt, heißt mittlerweile Tradwife. Sonst aber hat sich wenig geändert an den Konfliktlinien, wenn es um berufstätige Mütter geht. Bis heute hält sich gegen sie das Vorurteil der „Rabenmutter“ – auch wenn es mittlerweile nicht mehr so offen ausgesprochen wird. Der Historiker Benedikt Breisacher forscht zu Themen rund um Demokratie und Geschlecht und hat untersucht, warum sich die Vorstellung, eine berufstätige Mutter schade ihrem Kind, in Westdeutschland so lange hält und auf welche Argumente sie sich stützt.