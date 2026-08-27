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Union und SPDJetzt soll es der „Mut von Münster“ richten

Lesezeit: 4 Min.

Immerhin, „das Wetter spielt mit“: Matthias Miersch (li.), Thorsten Frei (Mi.) und Alexander Hoffmann spazieren den Aasee entlang.
Immerhin, „das Wetter spielt mit“: Matthias Miersch (li.), Thorsten Frei (Mi.) und Alexander Hoffmann spazieren den Aasee entlang.
Lars Berg/dpa

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen treffen sich zur Klausur. Nach dem turbulenten Sommer und vor den schwierigen Landtagswahlen wollen sie ihr Bündnis stabilisieren.

Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Münster

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Zwischen den Joggern, den Radfahrern und dem Labrador, der über den Kiesweg am Aasee trottet, fallen sie durchaus auf, die drei Herren im Anzug. Matthias Miersch (SPD), Thorsten Frei (CDU) und Alexander Hoffmann (CSU) haben sich an diesem Donnerstagvormittag in Münster zu einem Spaziergang verabredet. Es soll der fotogene Auftakt für die zweitägige Klausurtagung der Fraktionsspitzen von Union und SPD werden. Und, immerhin, „das Wetter spielt mit“, wie Miersch erfreut feststellt.

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