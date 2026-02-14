Ende Januar, in den Schweizer Bergen, klang Wolodimir Selenskij wütend, enttäuscht, frustriert. Es war eine Abrechnung mit den europäischen Verbündeten, die der ukrainische Präsident beim Weltwirtschaftsforum in Davos unternahm. Er erinnerte an europäische Versprechen, denen keine Taten folgten, er erinnerte daran, dass er diese Taten immer wieder gefordert habe — ohne Ergebnis. Europa liebe es, über die Zukunft zu diskutieren, scheue sich aber davor, heute zu handeln, rief Selenskij seinen Partner entgegen. Sie würden zu wenig tun. Zu wenig für die eigene Sicherheit, zu wenig für die Ukraine, und zu wenig gegen Russland.