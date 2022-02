Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht keine Entspannung im Ukraine-Konflikt. "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt", sagte Scholz am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Hinter diese Entwicklung fielen in der öffentlichen Debatte globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel zurück. Auch diese bedürften aber dringend einer Antwort. Scholz sprach in München vier Tage nachdem er in Moskau mit Präsident Wladimir Putin über Wege zu einer Entschärfung des Konflikts gesprochen hatte.

Er warnte Russland erneut vor den Konsequenzen eines Angriffs auf die Ukraine: "Jede weitere Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine wird hohe Kosten haben für Russland - politisch, ökonomisch und geostrategisch." Der Kanzler zeigte sich weiter bereit zur Diplomatie mit Russland. "So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein - das ist der Anspruch", sagt er. Russland habe die Frage einer möglichen Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zum "casus belli" erhoben. "Das ist paradox: Denn hierzu steht gar keine Entscheidung an." (19.02.2022)

Von der Leyen: Gasversorgung Europas ist sicher

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz klargestellt, dass die Gasversorgung Europas in diesem Winter sichergestellt sei, selbst wenn Russland die Versorgung unterbreche. "Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass - selbst bei einer völligen Unterbrechung der Gasversorgung durch Russland - wir diesen Winter auf der sicheren Seite sind", sagte sie am Samstag.

Die EU habe ihre Hausaufgaben seit der russischen Invasion der Krim im Jahr 2014 gemacht und Terminals sowie Pipelines für verflüssigtes Erdgas, auch LNG genannt, aufgebaut. Die USA seien bereit, Europa LNG zu liefern, auch andere Länder wie Japan hätten zugesagt, von ihnen bereits gekaufte Gaslieferungen bereitzustellen und die entsprechenden Tankschiffe entsprechend nach Europa umzulenken. Auch die Ukraine könne im Falle eines Krieges von Mitteleuropa aus versorgt werden.

Zugleich machte von der Leyen dem russischen Gaskonzern Gazprom schwere Vorwürfe. "Gazprom versucht bewusst, so wenig wie möglich zu speichern und zu liefern, während die Preise und die Nachfrage in die Höhe schnellen", sagte sie. Das sei kein normales unternehmerisches Verhalten des Staatskonzerns. Daran knüpft sich die Sorge, Russland könnte versuchen. Europa von der die Gasversorgung, sollte die EU mit scharfen Sanktionen auf einen möglichen Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine reagieren.

Die Bundesregierung bescheinigt Russland zwar bisher, alle vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das gilt aber nur für langfristige Kontrakte, die den kleineren Teil des Gasbedarfs decken. Der größere Teil wird normalerweise über kurzfristige Verträge an Gasbörsen gedeckt - und dort stellt Russland derzeit sehr wenig Gas zum Verkauf.

Die Gasspeicher in Deutschland, die zu Teilen ebenfalls an den russischen Gaskonzern Gazprom verkauft worden sind, sind auf dem niedrigsten Füllstand zu dieser Jahreszeit seit mindestens zehn Jahren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte dies in dieser Woche ebenfalls scharf kritisiert. "Dass Deutschland, die Bundesregierung, die öffentliche Hand im Grunde überhaupt keine Möglichkeiten hat, die Versorgungssicherheit im Gas-Bereich zu gewährleisten, ist ein inakzeptabler Zustand", sagte Habeck am Montag in Schwerin. (Paul-Anton Krüger, 19.02.2022)

Gasversorgung: Kalter Krieg (SZ Plus)

Zweiter Tag der Sicherheitskonferenz beginnt

Am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz wird Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Rede seine außenpolitische Agenda vorstellen. Außerdem werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik auftreten.

US-Vizepräsidentin Harris will nach Angaben eines US-Regierungsvertreters mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Harris wolle in einer Rede auf der Konferenz auch klar machen, dass die USA weiter offen für Gespräche mit Russland seien, "selbst zu dieser späten Stunde" in dem Konflikt.

Der massive russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine wird das zentrale Thema der Konferenz sein. Darüber wollen am Rande der Veranstaltung auch die Außenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte beraten. Deutschland hat den Vorsitz in dieser Gruppe der Sieben (G7), der außerdem die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan angehören.

Im Westen wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland in Erwägung zieht und sogar eine Ausweitung des Konflikts auf Nato-Staaten drohen könnte. Für möglich wird allerdings auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei den Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Russland dementiert Angriffsplanungen.

Gespräche mit Vertretern Russlands stehen bei der Sicherheitskonferenz nicht auf der Tagesordnung. Das Land ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation in München vertreten.

An der Konferenz in München, die unter strengen Corona-Auflagen stattfindet, nehmen etwa 30 Staats- und Regierungschefs und rund 80 Minister teil. Für die neue Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP ist es die erste Gelegenheit, ihre Außenpolitik umfassend vorzustellen. Außenministerin Annalena Baerbock, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Entwicklungsministerin Svenja Schulze waren bereits am Freitag in München aufgetreten.

Blinken "zutiefst besorgt" über Russlands Weg in Ukraine-Krise

Die US-Regierung sieht weiter eine hohe Gefahr einer militärischen Eskalation durch Russland in der Ukraine-Krise. US-Außenminister Antony Blinken sagte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, auch wenn die US-Regierung mit ihren Partnern alles Denkbare für eine diplomatische Lösung tue, sei man "zutiefst besorgt, dass dies nicht der Weg ist, den Russland eingeschlagen hat". Alles, was derzeit zu beobachten sei, sei "Teil eines Szenarios, das bereits im Gange ist: nämlich falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen reagieren zu müssen und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu begehen". Die US-Regierung warnt seit Längerem davor, Moskau könne künstlich einen Vorwand inszenieren, um einen Angriff auf die Ukraine öffentlich zu rechtfertigen.

Blinken betonte, die größte Stärke der westlichen Partner in der Krise sei ihre Zusammenarbeit und Solidarität. Er glaube, der russische Präsident Wladimir Putin sei "etwas überrascht" darüber, wie eng die Nato-Staaten und die Europäische Union in der Krise zusammenstünden. "Solange wir diese Solidarität aufrechterhalten, werden wir so oder so - egal welchen Weg Präsident Putin wählt - bereit sein zu reagieren", sagte der US-Außenminister. (18.02.2022)

Guterres: Robuster Kampf gegen Terror in Sahelregion nötig

Der weitere Kampf gegen islamistische Terrorgruppen in der Sahelregion kann nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres nur mit robusteren Truppen gewonnen werden. Ehrlicherweise müsse man sagen, dass die gegenwärtig verfügbaren Sicherheitsmechanismen nicht fähig seien, mit den terroristischen Gruppen fertig zu werden, sagte Guterres auf der Sicherheitskonferenz. Dass diese Gruppen nun auch die Küstenregionen erreichen könnten, werde möglicherweise Folgen bis nach Europa haben.

"Wir brauchen robuste Truppen. Aber dazu: Dies kann nicht mit Friedenssicherung getan werden. Dazu ist Friedenserzwingung nötig und Anti-Terror-Kampf." Es bedürfe starker Partner wie bei früheren Einsätzen auf dem Balkan. "In diesem Fall die Afrikanische Union mit einem klaren Mandat, das nun nicht existiert", so Guterres. Er verwies dabei auf Kapitel 7 der UN-Charta ("Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen") sowie die Notwendigkeit einer garantierten Finanzierung für diese Truppen.

Die Europäische Union und auch die Vereinten Nationen stehen in der Sahelregion vor einer Neuorientierung des Engagements. Frankreich wird seinen mit Partnern geführten Anti-Terror-Einsatz in Mali beenden. Deutschland ist an der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UN-Mission Minusma in Mali mit insgesamt mehr als 1300 Soldaten beteiligt und stellt diese Beteiligung auf den Prüfstand. Unterdessen haben Gewalt und Anschläge trotz der Einsätze immer weiter um sich gegriffen. (18.02.2022)

Baerbock nennt Konflikt um Ukraine "eine Russland-Krise"

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise startet an diesem Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu den prominentesten Rednern in den nächsten drei Tagen werden Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zählen. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in ihrer Rede Russland zu einem umgehenden Abzug seiner Truppen von den Grenzen der Ukraine aufgefordert. Erste Signale dahingehend seien ein "Hoffnungsschimmer", nun seien aber auch Taten nötig, sagte die Grünen-Politikerin. Es drohe Krieg mitten in Europa. "Russland spricht mit seinem Truppenaufmarsch eine absolut inakzeptable Drohung aus", sagte sie. Diese Krise sei keine Ukraine-Krise. "Sie ist eine Russland-Krise."

Das Eingangsstatement hielt UN-Generalsekretär António Guterres. "Es gibt keine Alternative zur Diplomatie", sagte er mit Blick auf die Ukraine-Krise. Auch mehrere andere Bundesminister kommen nach München: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Agrarminister Cem Özdemir. In diesem Blog sehen Sie die wichtigsten Reden live.

An dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik nehmen etwa 30 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem mehr als 80 Minister. Die Veranstaltung im Luxushotel Bayerischer Hof findet unter strengen Corona-Auflagen statt. Statt der sonst mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diesmal nur 600 zugelassen. Sie alle müssen geimpft sein und täglich einen PCR-Test machen.