Die Bundesregierung zeigt Interesse an dem französischen Vorschlag, den atomaren Schutzschirm des Landes auf andere europäische Staaten auszudehnen. „Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vertrauliche Gespräche über eine europäische nukleare Abschreckung aufgenommen“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag in seiner Rede zur Eröffnung der Sicherheitskonferenz in München. Konkrete Schritte, wie das in der Praxis aussehen könnte, kündigte Merz nicht an. Er verwies allerdings darauf, dass Deutschland sich dabei an seine „rechtlichen Verpflichtungen“ halten werde. Die Bundesrepublik hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben und damit zugesagt, keine eigenen Nuklearwaffen zu besitzen.
SicherheitskonferenzMerz will europäischen Atomschirm
Der Bundeskanzler eröffnet die Sicherheitskonferenz in München mit einem Bekenntnis zu europäischer Stärke, einer Warnung an die USA – und einer Geste an den französischen Präsidenten.
