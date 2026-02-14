Ein Jahr nach einer für die Europäer schockierenden Rede von Vizepräsident J. D. Vance hielt US-Außenminister Marco Rubio eine Ansprache, die nach Freundschaft klang. „Wir gehören zusammen“, sagte er am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Vortag hatte auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) das Potenzial der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten beschworen. Hat die europäisch-amerikanische Allianz also doch noch eine Zukunft? Ein Vergleich der Reden von Kanzler und Außenminister zeigt eher, wie tief der Riss ist.