Ein Jahr nach einer für die Europäer schockierenden Rede von Vizepräsident J. D. Vance hielt US-Außenminister Marco Rubio eine Ansprache, die nach Freundschaft klang. „Wir gehören zusammen“, sagte er am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Vortag hatte auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) das Potenzial der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten beschworen. Hat die europäisch-amerikanische Allianz also doch noch eine Zukunft? Ein Vergleich der Reden von Kanzler und Außenminister zeigt eher, wie tief der Riss ist.
Transatlantische BeziehungenMerz und Rubio: Wo sich die Kluft auftut
Lesezeit: 3 Min.
Kanzler und US-Außenminister beschwören die transatlantische Partnerschaft. Aber meinen sie damit wirklich dasselbe? Eine Analyse der beiden Reden im Vergleich.
Von Daniel Brössler, München
Außenpolitik:Der Kanzler geht forsch voran – nur wohin?
Rastlos reist Friedrich Merz durch die Welt. Zwischen den rivalisierenden Großmächten sucht er Partner, die noch etwas von Regeln halten. Dabei ist nicht einmal klar, wie es in Europa weitergeht.
Lesen Sie mehr zum Thema