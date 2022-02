Die US-Regierung sieht weiter eine hohe Gefahr einer militärischen Eskalation durch Russland in der Ukraine-Krise. US-Außenminister Antony Blinken sagte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, auch wenn die US-Regierung mit ihren Partnern alles Denkbare für eine diplomatische Lösung tue, sei man "zutiefst besorgt, dass dies nicht der Weg ist, den Russland eingeschlagen hat". Alles, was derzeit zu beobachten sei, sei "Teil eines Szenarios, das bereits im Gange ist: nämlich falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen reagieren zu müssen und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu begehen". Die US-Regierung warnt seit Längerem davor, Moskau könne künstlich einen Vorwand inszenieren, um einen Angriff auf die Ukraine öffentlich zu rechtfertigen.

Blinken betonte, die größte Stärke der westlichen Partner in der Krise sei ihre Zusammenarbeit und Solidarität. Er glaube, der russische Präsident Wladimir Putin sei "etwas überrascht" darüber, wie eng die Nato-Staaten und die Europäische Union in der Krise zusammenstünden. "Solange wir diese Solidarität aufrechterhalten, werden wir so oder so - egal welchen Weg Präsident Putin wählt - bereit sein zu reagieren", sagte der US-Außenminister. (18.02.2022)

Baerbock nennt Konflikt um Ukraine "eine Russland-Krise"

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise startet an diesem Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu den prominentesten Rednern in den nächsten drei Tagen werden Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zählen. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in ihrer Rede Russland zu einem umgehenden Abzug seiner Truppen von den Grenzen der Ukraine aufgefordert. Erste Signale dahingehend seien ein "Hoffnungsschimmer", nun seien aber auch Taten nötig, sagte die Grünen-Politikerin. Es drohe Krieg mitten in Europa. "Russland spricht mit seinem Truppenaufmarsch eine absolut inakzeptable Drohung aus", sagte sie. Diese Krise sei keine Ukraine-Krise. "Sie ist eine Russland-Krise."

Das Eingangsstatement hielt UN-Generalsekretär António Guterres. "Es gibt keine Alternative zur Diplomatie", sagte er mit Blick auf die Ukraine-Krise. Auch mehrere andere Bundesminister kommen nach München: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Agrarminister Cem Özdemir. In diesem Blog sehen Sie die wichtigsten Reden live.

An dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik nehmen etwa 30 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem mehr als 80 Minister. Die Veranstaltung im Luxushotel Bayerischer Hof findet unter strengen Corona-Auflagen statt. Statt der sonst mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diesmal nur 600 zugelassen. Sie alle müssen geimpft sein und täglich einen PCR-Test machen.