Zum Hauptinhalt springen

Israelischer ScharfschützeVerdacht gegen Münchner wegen Kriegsverbrechen in Gaza

Lesezeit: 4 Min.

Israelische Soldaten während eines Einsatzes im Süden des Gazastreifens. Die Armee hat im Gaza-Krieg Tausende Palästinenser getötet.
Israelische Soldaten während eines Einsatzes im Süden des Gazastreifens. Die Armee hat im Gaza-Krieg Tausende Palästinenser getötet. (Foto: Handout/Israeli Army/AFP)

Hat ein junger Münchner als Soldat der israelischen Armee im Gazastreifen gezielt unbewaffnete Zivilisten erschossen? Diesen Vorwurf erheben Journalisten und Juristen nach monatelanger Recherche.

Von Ronen Steinke, Berlin

Der Weg von Daniel G., 25, beginnt im Südosten von München. In einem kleinen Haus mit Garten, in dem er mit seinen Eltern und seinem Bruder lebte. Hier ist G. aufgewachsen, hier ist er als jüdisches Kind zur Schule gegangen, hier hat er sich offenbar nach dem Abitur entschieden, nach Israel zu gehen – wo er sich zur Armee gemeldet hat. In eine spezielle Einheit, die für Einwanderer aus aller Welt besonders offen ist. Und wo er zum Scharfschützen ausgebildet wurde.

Zur SZ-Startseite

MeinungIsraels Luftschläge
:Den Krieg in Gaza zu beenden, ist nun noch komplizierter geworden

SZ PlusKommentar von Kristiana Ludwig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite