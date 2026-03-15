Auf Victor Hugo geht das Bonmot zurück, dass es unglückliche Menschen wie Christoph Columbus oder Joseph-Ignace Guillotin, den Erfinder der Guillotine, gebe: Konnte Ersterer seiner Entdeckung seinen Namen nicht geben, bringt Letzterer den seinen nicht mehr von ihr los. Und das trifft wohl auch auf Neville Chamberlain zu, der von 1937 bis 1940 britischer Premierminister war und dessen Name unauslöschlich mit der gescheiterten Appeasement-Politik gegenüber Hitler-Deutschland verbunden wird. Dem Thema rund um das Münchner Abkommen von 1938 widmen Christian Goeschel und Daniel Hedinger eine überaus präzise und detailreiche und seitenweise wie ein spannender Krimi zu lesende Analyse, welche das Appeasement angesichts der beiden Diktatoren Hitler und Mussolini, aber eben auch als weltweites und vor allem fernöstliches Phänomen zeigt.