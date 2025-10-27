München will Olympia. Die Münchner haben Ja gesagt: Sie wollen die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 in ihrer Stadt haben. In Deutschland konkurrieren sie mit Berlin, Hamburg und der Rhein-Ruhr-Region. Ob die Spiele überhaupt nach Deutschland kommen, ist ungewiss. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Präsident Milei feiert einen überraschend deutlichen Sieg. Argentinien hat gewählt, Mileis Bewegung hat landesweit mehr als 40 Prozent der Stimmen gewonnen. Der überraschende und deutliche Sieg zeigt nach Meinung von Kritikern auch, wie die Mitte-Links-Regierungen der vergangenen 20 Jahre es verpasst haben, das Land zu reformieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Chemie-Unternehmer fordert Abschaffung des Emissionshandels. Der Essener Evonik-Chef Christian Kullmann hält das Festhalten der EU am Zertifikatehandel für „Gesinnungsethik“. Die Industrienationen lösten die großen Probleme nicht länger gemeinsam, sagt er im Interview. Europa müsse mit den USA und China konkurrieren. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD fordert „Stadtbild“-Gipfel im Kanzleramt SPD-Politiker haben einen Acht-Punkte-Plan zur Befriedung der „Stadtbild“-Debatte ausgearbeitet und fordern einen Gipfel im Kanzleramt. Dort soll sich auf eine Definition des Begriffs geeinigt werden. Unterstützt werden sie von der Fraktionsspitze. Die Union lehnt das ab. Zum Liveblog zur Bundespolitik

