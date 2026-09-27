(SZ) Natürlich ist München noch nicht wieder Olympiastadt, München ist am Wochenende lediglich das Recht zugestanden worden, als deutscher Kandidat antreten zu dürfen. Und, bei allem ausgeprägten Mia-san-mia-Feeling gerade: Ob München tatsächlich olympisch wird, 2036, 2040 oder 2044, ist eine der zahlreichen offenen Fragen dieser Bewerbung. Was allerdings klar sein sollte: Wenn Olympia wieder nach München kommt, muss als Maskottchen auch der Dackel zurückkommen, der Dackel Waldi. Wenn sie schon wieder mit dem Glasdach ins Rennen gehen und mit Kiel als Segelstandort, soll und muss auch der Dackel noch einmal aus den Kulissen hervorgezaubert werden und Teil der Kampagne sein. In dieser Frage darf es gar kein Gewackel geben.

Warum? Der Original-Waldi von 1972 passte mit seinen milden Farbstreifen, ganz ohne diktatorisches Schwarz und Rot, zur Philosophie des damaligen Gestaltungsbeauftragten Otl Aicher, der verfügt hatte: „Es wird keine Demonstration von Nationalismus und keine Gigantomanie geben.“ Wie die Dinge liegen, wird es bei zukünftigen Spielen in Deutschland wichtig sein, diesen Leitsatz doppelt und dreifach zu betonen, und da fängt man am besten beim Maskottchen gleich an. Der Dackel, Münchens Lieblingszamperl, sieht niedlich aus, ist aber im Herzen ein Jäger, ein Wühler. Er verkörpert außerdem die vom Ministerpräsidenten Söder ins Feld geführte „internationale Strahlkraft“ Münchens wie kein anderes Tier. Ja, die internationale Strahlkraft des Dackels ist so enorm, dass er in Amerika, wegen seines wurstförmigen Äußeren, mitunter „Wiener Dog“ genannt wird. Dass das keine Beleidigung ist, wird gerade dem abgebrühten Söder einleuchten, der sich in seiner Food-Blogger-Phase die weltweite Beliebtheit der Wurst zunutze gemacht hat, indem er sie aß.

Waldis Ruhm und Nachruhm ist so gewaltig, dass seine Nachbildungen bei Ebay noch immer zu Höchstpreisen gehandelt werden. Kein Maskottchen nach ihm ist eine solche Legende geworden, kein russischer Eisbär, kein katalanischer Schäferhund, keine japanische Eule, kein amerikanischer Waschbär, keine norditalienische Hermelindame. Für den Dackel Waldi gilt das, was Söder so gern für sich geltend machen würde: Es kann nur einen geben. Selbst die mit allem Recht gefeierten Olympischen und Paralympischen Spiele von Paris 2024 konnten maskottchentechnisch nicht mithalten. In Paris bekleideten dieses Ehrenamt zwei phrygische Mützen: Die olympischen Zeremonienmeister haben inzwischen alle Tiere durch und wenden sich jetzt historisch bedeutsamen Kleidungsstücken zu. Nicht, dass in München 2036 oder 2040 oder 2044 ein Trachtenhut mit Gamsbart auf den Schild gehoben wird. Der Weg ist noch lang, aber wer könnte ihn auf kurzen Beinen besser zurücklegen als Waldi? Klappe zu, Dackel drauf: München muss wieder auf den Hund kommen.