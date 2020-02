Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die 56. Auflage der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag eröffnet. Noch bis Sonntag sind etwa 35 Staats- und Regierungschefs sowie fast 100 Außen- und Verteidigungsminister in der Stadt. Wie immer verwandelt sich für die Münchner Sicherheitskonferenz das Luxushotel Bayerischer Hof samt umliegender Nachbarschaft in der Altstadt in einen Hochsicherheitsbereich. Etwa 3900 Polizisten sind dann rund um die Uhr im Einsatz, über der Stadt gilt in der Zeit auch ein Flugverbot.

Direkt nach Steinmeier diskutierten auf dem Podium Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Sie ist eine der schärfsten Gegnerinnen von US-Präsident Donald Trump.

Für Samstag steht auf dem Programm der Tagung um 9 Uhr eine Veranstaltung mit US-Außenminister Mike Pompeo und US-Verteidigungsminister Mark Esper, die mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg diskutieren werden.

Ab 10.15 Uhr stellt sich dann Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einer Fragerunde, moderiert von Wolfgang Ischinger.

11.45 Uhr treten in verschiedenen Räumen Chinas Außenminister Wang Yi und der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selinskij, auf.

Spannend wird es dann wieder ab 15.00 Uhr, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Deutschlands Verteidigungsministerin auftritt, was sich allerdings teilweise überschneidet mit der Diskussion über eine "Deeskalation im Persischen Golf" und einer "Konversation mit Iran".

Um 15.30 Uhr spricht Sergej Lawrow, Russlands Außenminister, um 16.00 Mark Zuckerberg von Facebook. Ab 17.30 Uhr geht es dann um das Thema Klimawandel und Sicherheit.

Außerdem ist für Samstag die große Demonstration des "Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" angekündigt - mit 4000 erwarteten Teilnehmern.