USA fordern von Europäern konkrete Zusagen für Absicherung eines Friedensabkommens in der Ukraine

Die US-Regierung hat bei den europäischen Staaten angefragt, was diese beitragen können, um ein mögliches Friedensabkommen in der Ukraine abzusichern. Wie die Financial Times am Samstagnachmittag berichtete, hat Washington dazu vorige Woche eine Art Fragebogen in die europäischen Hauptstädte geschickt. Die Europäer sollen in der Antwort auflisten, welche Waffensysteme sie der Ukraine nach einem Friedensschluss liefern, welche Friedenstruppen sie zur Verfügung stellen und welche Sicherheitsgarantien sie abgeben könnten.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die Europäer „Vorschläge und Idee“ für die Zeit nach einem Friedensabkommen vorlegen müssten, wenn sie bei den Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine eine Rolle spielen wollten. „Sie müssen sich den Weg an den Tisch erkämpfen“, so Rutte. Zuvor hatte der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, in München gesagt, dass Europa keinen Platz bei den Friedensgesprächen haben werde. Das hatte unter europäischen Vertretern bei der Sicherheitskonferenz scharfe Kritik ausgelöst. Ein Krieg in Europa könne nicht ohne Beteiligung der Europäer beendet werden, sagte etwa die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Rutte entgegnete, die Europäer sollte aufhören „sich zu beschweren“ und sich durch konkrete Vorschläge „relevant“ machen. Das von Frankreich offenbar für diesen Montag einberufene Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris, an dem der Nato-Generalsekretär teilnehmen will, sei eine Gelegenheit, um über Europas Beitrag zur Friedenssicherung in der Ukraine zu beraten.