Merz: Vance wird in München "brutal harte Ansage" an Europäer machen

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sagt, dass US-Vizepräsident J. D. Vance am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine "brutal harte Ansage" an die Europäer machen werde. "Die Zeitenwende, die der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 beschrieben hat, die kommt an diesem Wochenende", sagte Merz im ZDF. Er habe Hinweise bekommen, wie der Vizepräsident am Freitag sprechen werde. "Es wird eine konfrontative Rede."



Er hoffe sehr, sagte Merz, dass Scholz und die anderen EU-Partner darauf vorbereitet seien, sagte Merz. Es brauche "nicht eine deutsche, sondern eine europäische Antwort". Vance wird am Freitag und Kanzler Olaf Scholz am Samstag auf der Sicherheitskonferenz reden. "Das wird morgen ein sehr, sehr wichtiger Tag und diese Sicherheitskonferenz 2025, die wird uns noch sehr lange in Erinnerung bleiben und sie wird Folgen haben", sagte Merz.