Wohl kein Treffen zwischen offiziellen Vertretern aus USA und Russland in München

Am Donnerstag erst hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass sich hochrangige Unterhändler aus den USA und Russland an diesem Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine treffen wollen. Doch das entspricht womöglich nicht den Tatsachen.



Jedenfalls hat Siko-Chef Christoph Heusgen ausgeschlossen, dass ranghohe russische Vertreter an der Siko teilnehmen. Im Deutschlandfunk sagte er, dass russische Oppositionelle akkredidiert seien, aber keine Regierungsvertreter. Für sie habe die Bundesregierung auch keine Visa ausgestellt. Er wollte aber nicht ausschließen, dass Russland auf anderen Wegen Gesandte nach Deutschland schicken könnte.



Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau stellt klar, dass keine Vertreter der russischen Regierung an der Sicherheitskonferenz teilnehmen werden. Auch Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidialamts, machte im Kreml nicht den Eindruck, als würde es ein Treffen mit einer US-Delegation in München geben. Nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin in dieser Woche werde es einige Tage dauern, bis diplomatische Kontakte hergestellt seien, sagte Peskow.



Trump hatte gesagt, auch die Ukraine sei zu Gesprächen mit den USA und Russland eingeladen. Die Ukraine rechnet allerdings nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenskij nicht damit, am Freitag in München Gespräche mit Vertretern Russlands zu führen. Vor Gesprächen mit Russland müsse es zunächst eine gemeinsame Position der USA, Europas und der Ukraine geben, sagte Selenskij-Berater Dmytro Lytwyn.