Bei mutmaßlichem Anschlag in München kein Hinweis auf Zusammenhang mit Sicherheitskonferenz

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet auch in diesem Jahr wieder im Hotel Bayerischer Hof statt - nur zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem an diesem Mittwoch ein Autofahrer in eine Menschengruppe fuhr. Ob der Vorfall Auswirkungen auf die Sicherheitskonferenz hat, ist noch nicht sicher. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), sagte, es gebe bisher keine Hinweise darauf, „dass es irgendeinen Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz gibt“.



