Sie gelten als kanzlertauglich, aber sind sie auch olympiatauglich? Die Frage, ob München oder Köln-Rhein-Ruhr für Deutschland ins Rennen geht, ist auch ein Wettbewerb der zwei Ministerpräsidenten.

Die „Strahlkraft“, sagt Markus Söder seit Monaten zur nächsten deutschen Olympia-Bewerbung, werde am Ende entscheidend sein: „Wer ist international am besten verkaufbar?“ Dass das Bayern mit der Stadt München sei und nicht Nordrhein-Westfalen – daran lässt der bayerische Ministerpräsident keinen Zweifel, wie bei einer CSU-Klausur diese Woche. München stehe in Rankings in den Top 10 der Sportmetropolen, sagte er da. Mit New York, Paris, London also. Und Köln? „Jenseits der 100.“ Strahlkraft halt, „ein echt gutes Argument“.