Frank Werneke war Hals über Kopf in ein Flugzeug gestiegen, am Donnerstagabend dann stand der Verdi-Chef am Ort des Anschlags in der Münchner Innenstadt. Dort also, wo am Vormittag ein 24-jähriger Afghane in einen Demonstrationszug seiner Gewerkschaft gefahren war und mindestens 36 Menschen verletzt hatte, viele von ihnen schwer. „Wir sind tief erschüttert“, sagte Werneke, er sprach den Opfern und Angehörigen seine Anteilnahme aus, dankte den Helfern, bald danach war die improvisierte Pressekonferenz vorbei. Der Anschlag selbst aber wird noch lange nachwirken, bei den Betroffenen, im Sicherheitsgefühl vieler Menschen, in den politischen Diskussionen. Auch die Gewerkschaften wird er noch lange beschäftigen.