Amtsinhaber Dieter Reiter hat bei den Oberbürgermeisterwahlen in München am Sonntag den ersten Durchgang mit klarem Vorsprung gewonnen, muss aber aller Voraussicht nach in zwei Wochen in die Stichwahl. Reiter, vor sechs Jahren zum Nachfolger seines Parteikollegen Christian Ude gewählt, lag nach der Auszählung von 1138 der insgesamt 1274 Gebiete bei knapp über 48 Prozent. Seine Herausforderinnen Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU) lagen zu dem Zeitpunkt fast gleichauf bei rund 21 Prozent, wobei Frank überraschend einen leichten Vorsprung hatte. Die Endergebnisse lagen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor.

Trotz der Corona-Krise zeichnete bei den Kommunalwahlen in ganz Bayern eine höhere Wahlbeteiligung als sechs Jahre zuvor ab. In München hatten nach Angaben der Stadt bis 16 Uhr einschließlich der Briefwähler 46,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben; 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 38,4 Prozent gewesen. In vielen Wahllokalen standen Waschbecken und Desinfektionsmittel zur Verfügung, vereinzelt wurden Wahlhelfer mit Schutzmaske gesichtet. Die gestiegene Wahlbeteiligung geht wohl wesentlich auf die Briefwahl zurück. Sie wurde von deutlich mehr Wählerinnen und Wählern in Anspruch genommen als 2014.

Damit die Kommunalwahlen in München durchgeführt werden konnten, hatte die Stadt kurzfristig Zwangsmaßnahmen ergriffen. Sie verpflichtete noch am Samstag städtische Lehrkräfte dazu, am Sonntag als Wahlhelfer anzupacken. "Alle dienstfähigen Beamtinnen und Beamten des Lehrdienstes" der Stadt sollten als Briefwahlvorstände tätig werden, hieß es in einer Allgemeinverfügung des Personalreferenten. Aus krankheitsbedingten Gründen, meist im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie, hatte es in den letzten Tagen zahlreiche Absagen gegeben. Ähnliche Probleme wurden auch aus Ingolstadt gemeldet. In München machte sich Oberbürgermeister Reiter am Sonntagnachmittag selbst ein Bild von der Auszählung der Stimmen in der Messehalle A 3. Mit Spannung erwartet wurden die OB-Wahlen in Nürnberg und Augsburg, wo die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr antraten. In Nürnberg, bislang eine SPD-Hochburg, zog sich der weit über die Parteigrenzen hinaus populäre Oberbürgermeister Ulrich Maly, 59, nach 18 Amtsjahren zurück. Die Sozialdemokraten schickten den 34-jährigen Thorsten Brehm ins Rennen. Er muss nun in die Stichwahl gegen den CSU-Rivalen Marcus König, die beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Augsburg, bislang eine Domäne der CSU, trat der Amtsinhaber Kurt Gribl nicht mehr an. Gribls bisherige Stellvertreterin, Bürgermeisterin Eva Weber (CSU), ging als hohe Favoritin in der Wahl.

Überall im Freistaat wurden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage, fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Bei bayernweit 4000 Wahlen waren fast 40 000 Mandate zu vergeben.