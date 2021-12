Von Mareen Linnartz, München

Wenn er eine Pause braucht, so wie jetzt, setzt er sich in sein Kabuff. Er geht dann durch einen langen Gang, lässt linker Hand Aufwach- und Operationsraum liegen, rechter Hand Warte- und Besprechungszimmer, läuft vorbei an Roy-Lichtenstein-Pop-Art an der Wand und öffnet eine Tür. Dahinter Regale, in denen alles Mögliche liegt, eine Haarbürste, CD-Rohlinge, Papierstapel, am Boden des kleinen Zimmers stehen Kartons mit Medikamenten und Plastikschläuchen. Auf einem Garderobenständer hängen auf Bügeln aneinandergereiht Hawaiihemden unterschiedlicher Couleur.