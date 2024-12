Viele Städte in Japan kontrollieren, ob ihre Bewohner den Abfall ordentlich trennen. Fukushima will noch weiter gehen – und Sünder öffentlich bloßstellen.

Von Thomas Hahn, Tokio

Das neue Jahr bringt neue Härten für Müll trennende Menschen. Zumindest für die in Fukushima, der Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur in Japan. Von 1. März an gilt dort die überarbeitete Verordnung zum Umgang mit Hausmüll. Die Veränderung betrifft zum Beispiel Artikel 5. Dieser beschreibt nach einer Entscheidung des Stadtrats vom Dezember nicht mehr nur „Aufgaben“ der Bürgerinnen und Bürger, sondern „Pflichten“. Statt „soll sich darum bemühen“ steht da jetzt „muss dies tun“. Und wer gegen dieses Muss wiederholt verstößt, riskiert seinen guten Ruf. Der Bürgermeister kann neuerdings solche „rechtsverletzenden Entsorger“ in einer öffentlichen Bekanntmachung namentlich bloßstellen.