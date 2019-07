19. Juli 2019, 18:53 Uhr Müllhandel Das dreckige Geschäft

Warum Abfall aus Deutschland tonnenweise in Indonesien landet - und wie die Staaten Südostasiens beginnen, sich gegen die Importe zu wehren.

Von Pia Ratzesberger

Die Reise des Mülls beginnt am frühen Morgen. Wenn die Männer die Tonnen abholen und den Inhalt in große Laster kippen: Milchtüten, Tablettenblister, Käseverpackungen, Styroporschalen, Kaugummidosen, Nudelverpackungen, Zahnpastatuben, Klarsichtfolien, Shampooflaschen. Alles Plastik. Der Müll nimmt dann verschiedene Wege. Manchmal nur bis zum nächsten Heizkraftwerk, in dem er verbrennt. Manchmal zu einer Recyclinganlage, in der aus altem Kunststoff neues Granulat wird, also kleine Perlen - und manchmal auch auf ein Schiff, das übers Meer bis nach Asien fährt. Dieser Müll geht ...