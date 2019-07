24. Juli 2019, 18:12 Uhr US-Kongress Mueller im Abwehrmodus

Der Sonderermittler sagt im Kongress aus - und gibt sich betont einsilbig. Zur Frage, ob sein Bericht Präsident Trump in der Frage russischer Einflussnahme "total entlaste", sagt er: "Nein".

Von Alan Cassidy, Washington

Falls es noch einen Zweifel daran gegeben hätte, dass Robert Mueller nicht freiwillig erschienen war; dass ihn vielmehr der Kongress zu diesem Auftritt zwingen musste: Es wurde schon in den ersten Minuten der Anhörung vom Mittwoch überdeutlich. Zögerlich, defensiv, phasenweise sogar müde und konfus antwortete der Sonderermittler auf die Fragen zu seiner Russland-Untersuchung, mit denen ihn die Abgeordneten löcherten.

"Ja", "nein", "ja", "ich verweise Sie auf meinen Bericht", "das müsste ich nochmals nachlesen", "können Sie die Frage wiederholen?" - der große Blockbuster-Moment war das alles nicht, zumindest nicht zu Beginn der fünfstündigen Anhörung, die Mueller vor zwei verschiedenen Ausschüssen des Repräsentantenhauses bestritt.

Dabei hatten die Demokraten genau darauf gehofft: auf einen TV-tauglichen Ausschnitt, in dem Mueller die belastendsten Aussagen aus seinem Bericht in eigenen Worten wiedergeben würde, am besten laut, deutlich und dramatisch. Der 74-Jährige tat ihnen den Gefallen nicht. Er schien sich daran zu halten, was er schon bei einem kurzen Medienauftritt im Mai angekündigt hatte: dass er mit keinem Wort über den Inhalt seines Berichts hinausgehen würde. In seinem Eingangsstatement am Mittwoch unterstrich er diese Haltung. Er wiederholte, was das Mandat seiner Untersuchung gewesen war, und er betonte, der Report spreche für sich.

Die Demokraten hofften, Mueller würden seinen Bericht "zum Leben erwecken" - vergeblich

Mueller war im Mai 2017 vom Justizministerium als Sonderermittler eingesetzt worden, um die russische Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu untersuchen. In seinem Bericht dokumentierte Mueller eine Vielzahl von Kontakten zwischen russischen Kreisen und dem Wahlkampfteam von Donald Trump, fand aber keine Beweise für illegale Absprachen.

Er verzichtete auch darauf, Trump wegen möglicher Justizbehinderung anzuklagen, weil die geltenden Richtlinien des Justizministeriums eine Anklage gegen einen amtierenden Präsidenten nicht zulassen. Er hielt aber im gleichen Zug fest, dass er den Präsidenten vom Vorwurf der Justizbehinderung auch nicht entlasten könne.

Die Abgeordneten konnten Muellers Bericht nicht "zum Leben erwecken"

Allerdings haben wohl nicht einmal die meisten Abgeordneten auf dem Kapitolshügel den 448 Seiten langen Report je gelesen, geschweige denn eine Mehrheit der Amerikaner. Die Demokraten versuchten deshalb am Mittwoch, Mueller wenigstens dazu zu bringen, seinen Bericht "zum Leben zu erwecken", wie sie es im Vorfeld gesagt hatten. Es gelang ihnen nicht wirklich.

Am erfolgreichsten schien zunächst noch Jerry Nadler zu sein, der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses. Während er sprach, projizierten die Demokraten auf die Wand im Konferenzsaal des Ausschusses Auszüge aus dem Bericht. Nadler fragte Mueller, ob es zutreffe, dass sein Bericht Präsident Donald Trump "total entlaste", wie dieser seit dem Abschluss der Untersuchung behauptet. Muellers Antwort: "Nein." Das war zwar unmissverständlich, aber auch nicht neu.

So ging das im Justizausschuss weiter. Während die Demokraten versuchten, Mueller zu einer belastenden Aussage über Trump und dessen Umgang mit der Untersuchung zu bewegen, bemühten sich die Republikaner darum, die Ermittlungen in Zweifel zu ziehen. Auch diese Fragesteller prallten jedoch an Muellers einsilbigen Antworten ab.

Dass die Erwartungen an den Auftritt im Vorfeld groß waren, sah man auch daran, dass sich im Inneren des Kongressgebäudes bereits am Vorabend eine Menschengruppe gebildet hatte - Leute, die sich einen der 100 Plätze im Konferenzsaal sichern wollten, die für die Öffentlichkeit reserviert waren. Eine der ersten, die da saß, war Maddie Moore, die als Praktikantin bei einem Kongressabgeordneten arbeitet.

Sie kam um 18 Uhr, sie hatte Strickzeug mitgebracht und eine Kopie von Muellers Bericht, später stießen Freunde von ihr dazu. Mit Burgern von einem nahen Imbiss und mit TV-Serien auf dem Tablet schlugen sie sich durch die Nacht. Diese Hingabe war auch nötig: Am Mittwochmorgen zog sich die Warteschlange draußen über die Länge eines halben Blocks, die meisten Leute mussten draußen bleiben.

Erst die Reaktionen im Anschluss an die Anhörung dürften zeigen, ob sich durch Muellers Auftritt politisch etwas verändert - ob nun Bewegung gerät in die zuletzt etwas abgeflaute Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, die unter den Demokraten seit langer Zeit läuft. Das war die Hoffnung des Pro-Impeachment-Flügels bei der Partei. Bisher hatten sich rund 90 von 235 demokratischen Abgeordneten öffentlich für ein Impeachment ausgesprochen.