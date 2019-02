7. Februar 2019, 18:55 Uhr Michael Müller "... hört sich gut an, viele Grüße!"

Michael Müller, 54, ist seit 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin. Der Sozialdemokrat regiert die Hauptstadt mit einem rot-rot-grünen Senat. Seine SPD liegt in Berlin in Umfragen hinter den Grünen, den Linken und der CDU.

Während die SPD am Wochenende über eine Reform von Hartz IV diskutieren will, hat Berlins Bürgermeister einen anderen Vorschlag: das solidarische Grundeinkommen.

Interview von Henrike Rossbach und Jens Schneider

SZ: Herr Müller, schon vor 14 Monaten haben Sie einen Bruch mit Hartz IV gefordert und ein solidarisches Grundeinkommen vorgeschlagen. In Berlin soll es damit bald losgehen, aber nicht mal die SPD ist begeistert.

Müller: Im Gegenteil. In der SPD gab es eine positive Resonanz. Endlich kann man über ein Konzept reden, in dem das ganze Unbehagen in der Partei über die Hartz-Reformen aufgegriffen wird. Und die gerade von Andrea Nahles vorgestellten Reformideen nehmen ja einiges aus der von ...