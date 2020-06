Weltweit kritisieren Menschen derzeit rassistische Strukturen innerhalb von Polizeiapparaten (im Bild protestiert eine Frau in Brisbane, Australien, vor einer Polizeieinheit). In Deutschland reichte schon eine böse Kolumne für eine Drohung aus dem Innenministerium.

Als ich in der SZ-Redaktion noch ein Jungspund war, sagte der damalige Chefredakteur, als über die Druckbarkeit einer wackeligen und heiklen, aber exklusiven Meldung diskutiert wurde: "Wenn wir das morgen exklusiv drucken, haben wir übermorgen auch das Dementi exklusiv." Wir haben nicht gedruckt. Es war dies, wenn ich mich recht erinnere, auch der nämliche Chefredakteur, der einmal einem Dauerkritiker, der sich monatelang unflätig über die Kommentierung der SZ zum Berufsbeamtentum aufgeregt hatte, einen Brief schickte, in dem er ihm den Entzug des Zeitungs-Abonnements androhte. Ob gut erfunden oder nicht: Die kleine Sottise ist ein Ausdruck von skurril-liebenswürdiger Souveränität.