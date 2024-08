Deutschland will 100 000 Impfdosen gegen das Mpox-Virus spenden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag, damit unterstütze die Bundesregierung die internationalen Bemühungen zur Eindämmung von Mpox insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Die Impfstoffspenden sollen nach Angaben des Auswärtigen Amts auf dem schnellsten Weg in den Kongo und benachbarte Länder gehen. Laut Verteidigungsministerium stammen die Impfdosen aus den Beständen der Bundeswehr. Der Regierungssprecher sagte weiter, Deutschland stelle der Demokratischen Republik Kongo außerdem Finanzmittel über den Notfallfonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verfügung und helfe bei der Beschaffung und Verteilung von Material und Impfstoffen über die Impf-Allianz Gavi. Wegen eines Anstiegs der Fälle und einer neuen, gefährlicheren Form des mit dem klassischen Pockenvirus verwandten Erregers hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine internationale Notlage erklärt.