Ministerpräsidentenkonferenz:Viele Pläne in eckigen Klammern

Von Markus Balser und Henrike Roßbach, Berlin

Wenn am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr die Dienstlimousinen der Länderchefinnen und -chefs vor der hessischen Landesvertretung in Berlins Mitte vorfahren, wirkt manches vertraut. Wie schon beim bislang letzten Bund-Länder-Treffen am 6. November steht auf Seite eins der Tagesordnung ganz oben "TOP1: Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern", also das Thema Migration. Es soll erneut darum gehen, wie sich der Zuzug Geflüchteter besser kontrollieren und verringern lässt - und wie dabei Bund und Länder die Aufgaben verteilen wollen.