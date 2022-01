Hendrik Wüst (rechts), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Das Bund-Länder-Gespräch fand am Montag per Videokonferenz statt.

Von Daniel Brössler, Berlin

Wenige Wochen vor dem erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle halten Bund und Länder an den geltenden Kontaktbeschränkungen fest, machen den Menschen aber zugleich Hoffnung auf Lockerungen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verständigte sich am Montag mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darauf, dass die bisherigen Corona-Regeln fortgelten sollen. Die Länder plädierten aber für die Vorbereitung auf weitergehende Maßnahmen, falls eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Zugleich kamen Bund und Länder in der Videoschalte überein, "Öffnungsperspektiven zu entwickeln für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann". Bei Großveranstaltungen wollen die Länder für Einheitlichkeit sorgen.

Aufgrund des starken Anstiegs der Corona-Infektionen stellen sich Bund und Länder auf erhebliche Engpässe bei den PCR-Tests ein und wollen auf diese mit Priorisierungen reagieren. So sollen hauptsächlich medizinisches Personal und Hochrisikopatienten Zugang zu PCR-Tests bekommen. Die Details würden "zeitnah" in einer Verordnung festgelegt, kündigte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums an. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisierte das Vorgehen. Die Knappheit bei den PCR-Test-Kapazitäten sei "weder überraschend noch unabwendbar". Nachbarländern wie Österreich sei es gelungen, die Testkapazitäten kurzfristig aufzustocken. Ebenfalls nicht akzeptabel sei "die vorgesehene und teilweise bereits bestehende Kapitulation der Gesundheitsämter in Sachen Isolation und Quarantäne".

Der Kanzler und die Länderchefs verständigten sich darauf, die Regeln für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen den allgemeinen Bestimmungen anzupassen. So kann die Isolation nach einer Infektion nach sieben Tagen durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest beendet werden, wenn die Symptome 48 Stunden zurückliegen. Ohne Test endet sie nach zehn Tagen. Ärger gab es vor der Bund-Länder-Runde über Neuregelungen beim Status von Genesenen und Geimpften. Sie sollen künftig rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten angekündigt und begründet werden. Vergangene Woche war unerwartet die Geltungsdauer des Genesenenstatus von sechs Monaten auf 90 Tage verkürzt sowie festgelegt worden, dass nach einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson erst mit einer zweiten Impfung der volle Impfschutz gilt.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 63 393 neue Fälle nach 34 145 vor einer Woche. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle etwa Mitte Februar. Die Zahl der Neuinfektionen könnte seiner Schätzung nach dann auf mehr als 600 000 pro Tag steigen. Die akute Phase der Corona-Pandemie könnte aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem internationalen Kraftakt in diesem Jahr beendet werden. Dazu müssten unter anderem die Impflücken in ärmeren Ländern geschlossen werden, und es müsste mehr getestet werden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag bei einer Sitzung des WHO-Exekutivrates in Genf.